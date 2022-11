Foot - Équipe de France

Équipe de France : Inquiétude pour Kimpembe, son clan fait le point

Publié le 10 novembre 2022 à 20h00

Pierrick Levallet

Handicapé par les blessures depuis le début de saison, Presnel Kimpembe fera tout de même le déplacement au Qatar avec l’équipe de France pour la Coupe du monde. Mais le manque de rythme du défenseur de 27 ans suscite une inquiétude concernant la condition physique du joueur du PSG. Son entourage a alors tenu à rassurer tout le monde.

Malgré sa première partie de saison minée par les blessures, Presnel Kimpembe est revenu juste à temps pour être appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Après son retour le 29 octobre dernier contre Troyes, le défenseur de 27 ans a contracté un problème au tendon d’Achille. Désormais remis, Presnel Kimpembe pourrait être de la partie contre l’AJ Auxerre ce dimanche, dernière rencontre avant le départ pour le Qatar. Mais une grande inquiétude plane concernant la condition physique du joueur du PSG. Le clan du champion du monde 2018 est alors sorti du silence.

Son clan l’affirme, Kimpembe sera à 100% au Qatar

Comme le rapporte Le Parisien , l’entourage de Presnel Kimpembe se montrerait plutôt rassurant concernant la condition physique du défenseur du PSG avant le Mondial. Le joueur parisien aurait fait tout son possible pour être à 100% de ses capacités au Qatar, en multipliant les soins quotidiens mais aussi en travaillant individuellement et en effectuant des exercices de renforcement musculaire au niveau des mollets et de la hanche. Presnel Kimpembe aurait également profité de ses absences avec le PSG pour perdre du poids et gagner en agilité.

