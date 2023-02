Équipe de France : Il rêve d'une surprise comme Zidane

La rédaction

Raphaël Varane, tout comme Hugo Lloris, a récemment mis fin à sa carrière internationale. Fort de ses 93 sélections, le défenseur de Manchester United a été un taulier en sélection, et cette retraite à seulement 29 ans, laisse parfois quelques regrets pour certains. C’est le cas de l’ancien joueur des Red Devils, Mikaël Sylvestre qui imagine déjà un retour de Varane à l'instar de Zinedine Zidane.

Mikaël Sylvestre et Raphaël Varane ont beaucoup de choses en commun. Les deux joueurs sont ou ont été défenseurs, ont évolué à Manchester United, et ont connu l’équipe de France. International de 2000 à 2006 avec les Bleus, Mikaël Sylvestre s’est exprimé dans un entretien pour Betting Expert , sur la retraite internationale, à seulement 29 ans, de Raphaël Varane. Pour lui, l’ancien défenseur du Real Madrid pourrait réaliser ce qu’avait fait Zinedine Zidane avec les Bleus.

Sylvestre « surpris » de la retraite internationale de Raphaël Varane

Raphaël Varane a surpris tout le monde en prenant sa retraite internationale à seulement 29 ans. Et forcément, lorsque l’actuel défenseur de Manchester United a annoncé il y a quelques semaines sa décision, cela a surpris Mikaël Sylvestre, même si ce dernier comprend la décision du désormais ex vice-capitaine des Bleus : « J'ai été surpris par l'annonce de sa retraite internationale. Après, quand on prend le temps de l'analyser et voit qu'il a joué énormément de matches depuis le début de sa carrière et qu'il a commencé à jouer très jeune au RC Lens. Ainsi, je comprends et je respecte sa décision ».

Raphaël Varane vers un retour en sélection ?