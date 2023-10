Équipe de France : Il annonce la couleur pour l’Euro !

Thomas Bourseau

Alphonse Areola est à nouveau sur le devant de la scène en club puisqu’il est à nouveau le gardien numéro un. Doublure de Lukasz Fabianski la saison dernière chez les Hammers, Areola est titulaire en Premier League depuis le début de l’exercice. De quoi lui donner de grands challenges pour la saison et notamment à l’Euro avec l’équipe de France.

Cette saison, Alphonse Areola dispose d’un rôle bien différent que la saison passée avec West Ham. Dans l’ombre de Lukasz Fabianski, le champion du monde 2018 a vu les rôles s’inverser depuis le début de la saison puisqu’il est le gardien numéro un et le titulaire en Premier League.

Alphonse Areola enfin numéro un à West Ham

Ce dimanche, après le match nul concédé face à Newcastle à domicile, Alphonse Areola s’est enflammé pour son nouveau rôle chez les Hammers avec en vue, un grand objectif avec l’équipe de France : se qualifier avec l'équipe de France pour le prochain Euro en Allemagne l’été prochain et… le remporter !

«Il faut se qualifier pour l'Euro et essayer de gagner cet Euro et de continuer sur la lancée des deux Coupes du monde»