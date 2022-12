Équipe de France : Héros surprise face au Maroc, il lance le choc contre l'Argentine

La rédaction

Ce dimanche, l’équipe de France affrontera l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Sélectionné à la dernière minute par Didier Deschamps, Randal Kolo Muani vivra sa première finale d'un Mondial. D'ailleurs, il n’a pas pu cacher sa fierté de pouvoir vivre un moment si important de sa carrière.

«On va jouer la finale, on veut aller au bout et je pense qu'on le fera»

En conférence de presse ce vendredi, Randal Kolo Muani s’est livré sur sa premièr finale de Coupe du Monde. Il n’a d’ailleurs pas pu cacher sa joie de pouvoir vivre un moment si important dans sa vie. « Je suis jeune et je profite. Il y a un mois je n'étais pas là. Je profite et je prends les minutes que l'on me donne à fond. Je prends du plaisir. C'est magique. Tout le monde regarde, la France et tout le monde. J'en rêvais gamin. Une grosse fierté de marquer en demi-finale pour moi, ma famille et le peuple. On va jouer la finale, on veut aller au bout au je pense qu'on le fera ».

«Il faut être prêt au bon moment»