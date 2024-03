Équipe de France : Grosse inquiétude, les coulisses sont dévoilées

Jean de Teyssière

Dans un Groupama Stadium bien silencieux, cueilli à froid par le but de Florian Wirtz dès la 7ème seconde de jeu, l'équipe de France a rendu une copie bien pâle face à l'Allemagne (0-2). En coulisses, les Bleus ont assumé cette défaite mais estiment que celle-ci ne peut que servir pour les échéances à venir.

Pour le premier match de l'année 2024, les Bleus n'ont pas fait forte impression. Privée d'Antoine Griezmann pour la première fois depuis 84 matchs, l'équipe de France a été sèchement battue par l'Allemagne en match amical (0-2). Une défaite qui devrait réveiller tout le monde, surtout à moins de trois mois du début de l'Euro 2024.

«On n'a pas été bons»

Installé en défense centrale à la place d'Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard s'est montré trop scolaire. Le défenseur de l'Inter Milan devra montrer plus s'il veut gagner sa place à ce poste. En zone mixte après la rencontre, l'international tricolore a usé de mots forts pour décrire la prestation des Bleus. « C'est une piqûre de rappel. On a fait un non-match de la première à la dernière seconde. Heureusement ce n'était qu'un match amical. On n'a pas besoin de se le dire. On n'a pas été bons. Ce sont des choses qui arrivent. » Malgré ce constat, l'inquiétude n'a pas gagné les rangs tricolores. D'après RMC , les joueurs de l'équipe de France étaient émoussés au coup de sifflet finale, sans se montrer fatalistes en vue de l'Euro.

«On n'a pas su se hisser à la hauteur du match qui nous attendait aujourd'hui»