Équipe de France : Griezmann se lâche sur sa relation avec Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Revenu à son meilleur niveau depuis le début de cette Coupe du monde, Antoine Griezmann s’est mué en passeur décisif sur le second but de Kylian Mbappé face au Danemark. L’attaquant de l’Atlético de Madrid s’est d’ailleurs confié sur sa relation retrouvée avec la star du PSG.

Avec l’absence de Karim Benzema, forfait de dernière minute en raison d’une blessure au quadriceps, l’attaque de l’équipe de France repose en grande partie sur Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Cependant, ces dernières années, la relation entre la star du PSG et l’attaquant de l’Atlético de Madrid n’a pas toujours été idyllique.

Griezmann et Mbappé, l’association retrouvée

Mais depuis le début de cette Coupe du monde, sur le terrain, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé se trouvent parfaitement. Sur le second but du Parisien, c’est Griezmann qui lui délivré un caviar que Mbappé n’avait plus qu’à pousser au fond. De bon augure vu les échéances qui arrivent.

« Il est en pleine forme donc c’est à nous de le mettre dans les meilleures conditions »