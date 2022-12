Equipe de France : Forfait pour la Coupe du monde, Pogba enchaine les couacs

Axel Cornic

Opéré du genou en septembre, Paul Pogba n’a finalement pas récupéré à temps pour être appelé par Didier Deschamps à la Coupe du monde. Son retour était prévu pour le début de l’année 2023, mais le milieu de terrain de la Juventus pourrait finalement allonger sa convalescence, ratant notamment le choc de Serie A face au Napoli du 13 janvier prochain.

Avant la Coupe du monde, l’optimisme n’était pas vraiment au rendez-vous, avec Didier Deschamps qui a dû dire adieu à deux cadres du titre de 2018, avec N’Golo Kanté et Paul Pogba. Ce dernier a pourtant tout fait pour être présent au rendez-vous de la Coupe du monde, mais ses choix n’ont pas toujours été bons...

Équipe de France : Absent au Qatar, Paul Pogba lâche un énorme message aux Bleus https://t.co/6bBU0F6KGH pic.twitter.com/2yXI3djKS1 — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

La Juve lui avait conseillé de se faire opérer dès juillet

En Italie, on assure que Pogba aurait pu éviter ce scénario catastrophe, s’il avait écouté la Juventus. Dès juillet dernier, le staff médical bianconero avait insisté pour qu’il se fasse opérer au ménisque, pronostiquant ainsi un retour vers début octobre. Le Français a toutefois décidé d’opter pour une thérapie conservatrice qui n’aurait vraisemblablement fait qu’aggraver sa blessure et l’a obligé à choisir l’opération... deux mois après. Un choix qui lui a fait rater le Mondial, mais qui pourrait avoir des nouvelles conséquences.

Un retour renvoyé ?