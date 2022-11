Équipe de France : Forfait au Qatar, Nkunku connaît un nouveau coup dur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde au Qatar, Christopher Nkunku a finalement dû déclarer forfait suite à une blessure lors du premier entraînement. L’attaquant du RB Leipzig est touché au genou mais il ne sait pas encore combien de temps il sera absent.

Il était amené à être le remplaçant d’Antoine Griezmann, il devra finalement regarder la Coupe du monde de son canapé. Touché au genou lors du premier entraînement de l’équipe de France avant le Mondial, Christopher Nkunku a dû déclarer forfait. Un gros coup dur pour les Bleus qui perdent l’un des joueurs les plus décisifs de l’année.

« Je serai votre premier supporter »

« Hier soir, suite aux examens médicaux, j’ai dû quitter les Bleus et déclarer forfait pour la Coupe du monde. A présent, place au travail avec pour seul et unique objectif : revenir encore plus fort. Merci à l’ensemble du staff et à mes coéquipiers pour leur soutien. Je serai votre premier supporter, rendez-nous fiers ! », a publié Christopher Nkunku sur ses réseaux sociaux suite à l’annonce de son forfait.

Wir werden Christo selbstverständlich bestmöglich unterstützen, sodass er schnellstmöglich zurückkehren kann.#ComeBackStronger 🙏 https://t.co/rnCMRat8sf pic.twitter.com/D4NODvvCSY — RB Leipzig (@RBLeipzig) November 19, 2022

« On ne sait pas combien de temps il sera absent »