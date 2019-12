Foot - Equipe de France

Equipe de France : Faut-il rappeler Karim Benzema ?

Publié le 26 décembre 2019 à 4h00 par T.M.

Depuis octobre 2015, Karim Benzema n’a plus porter le maillot de l’équipe de France. Et depuis plusieurs semaines, un sujet fait énormément parler : faut-il rappeler l’attaquant du Real Madrid ?

Sous le maillot du Real Madrid, Karim Benzema empile les buts. De quoi obtenir les compliments de Zinedine Zidane. L’entraîneur merengue avait d’ailleurs été clair, si ça ne tenait qu’à lui, l’attaquant aurait sa place en équipe de France. Oui mais voilà, c’est Didier Deschamps qui est aux commandes et depuis l’affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena, Benzema n’est plus appelé chez les Bleus. De quoi donner de grands observateurs à de nombreux observateurs et fans, surtout avec la génération actuelle.

Benzema est-il nécessaire ?

Que donnerait une association entre Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ? Alors que ce trio fait rêver tous les supporters de l’équipe de France, tant que Didier Deschamps sera sélectionneur, l’attaquant du Real Madrid ne devrait pas être rappelé. Et pour le moment, les choix de Deschamps lui donne raison. En effet, même si Benzema apporterait un plus indéniable, les Bleus ont gagné et gagnent sans lui. Un retour du Madrilène ne semble donc pas une priorité, au grand dam des plus fans.