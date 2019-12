Foot - Equipe de France

Équipe de France : Et le meilleur joueur français en 2019 est…

Publié le 1 janvier 2020 à 2h00 par A.M.

Comme chaque année, les joueurs français se sont illustrés aux quatre coins du continent et dans les plus grands clubs européens. Mais l'un d'entre eux a particulièrement marqué les esprits.

Un peu plus d'un an après le sacre mondial de l'équipe de France, les joueurs français continuent d'avoir la cote. Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard ou encore Nabil Fekir ont tous fait l'objet de gros transferts l'été dernier. Mais en l'absence de compétition internationale, c'est essentiellement en club que les joueurs tricolores se sont illustrés. Et de fort belle manière.

Benzema, le nouveau patron du Real Madrid

Et parmi eux, deux se sont détachés à savoir Kylian Mbappé et Karim Benzema. Bien que l'attaquant du PSG empile les buts et explose tous les records de précocité, la longévité de l'ancien Lyonnais et la façon dont il s'est imposé comme le leader de l'attaquant du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo impressionnent. Auteur de 35 buts sur l'année civile, dont 16 depuis le début de saison en 23 apparitions avec le club merengue, Karim Benzema ne cesse d'écrire sa légende au Real Madrid dont il est le sixième meilleur buteur de l'histoire avec ses 238 réalisations, à seulement quatre longueurs de Ferenc Puskas. Le joueur formé à l'OL n'est également plus qu'à sept buts de monter sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Avec ses 64 buts, Karim Benzema est devancé par une autre légende du Real Madrid : Raul (71 buts). Des chiffres qui font de Benzema le meilleur français de 2019.