Foot - Équipe de France

Ballon d’Or : Griezmann, Mbappé… Quel Français succèdera à Zinedine Zidane ?

Publié le 26 décembre 2019 à 16h45 par G.d.S.S.

Alors que Zinedine Zidane demeure à ce jour le dernier Français à avoir remporté un Ballon d’Or, quel joueur tricolore viendra lui succéder ?

En 1998, quelques mois seulement après le sacre de l’équipe de France en Coupe du monde, Zinedine Zidane avait remporté le Ballon d’Or. Depuis, et malgré le bon classement de certains éléments comme Franck Ribéry ou encore Antoine Griezmann, aucun joueur français n’a remporté ce prestigieux trophée. Du coup, l’interrogation est simple : qui sera le prochain joueur des Bleus à rafler le Ballon d’Or ?

Griezmann, Mbappé… À qui le tour ?

Un profil s’imposer plus que jamais comme un candidat crédible pour le Ballon d’Or dans les années à venir : Kylian Mbappé. Du haut de ses 21 ans, le jeune phénomène du PSG compte déjà un titre de champion du Monde à son actif, mais il lui faudra probablement franchir un cap en Ligue des Champions pour atteindre ce but. Antoine Griezmann, qui a vécu des débuts assez compliqués avec le FC Barcelone, pourrait également revenir sur le devant de la scène. Enfin, Paul Pogba ou encore N’Golo Kanté n’ont pas non plus dit leur dernier mot…