Équipe de France : En pleine polémique, Benzema envoie un gros message aux Bleus

Convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde, Karim Benzema a dû déclarer forfait à la dernière minute en raison d'une blessure. Selon certaines rumeurs, le groupe français vivrait mieux depuis le départ du buteur du Real Madrid. Malgré tout, Karim Benzema a tenu à envoyer un message d'encouragement aux Bleus à quelques heures de la finale du Mondial contre l'Argentine.

Rappelé pour la première fois par Didier Deschamps avant l'Euro 2021, Karim Benzema figurait, sans surprise, dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2022. Toutefois, le buteur du Real Madrid s'est blessé à l'entrainement peu avant l'entrée en lice des Bleus au Qatar.

«C’est l’heure… tous ensemble»

Contraint de déclarer forfait, Karim Benzema a quitté le groupe de Didier Deschamps et fait son retour en Espagne pour se faire soigner. Et à en croire les dernières informations de L'Equipe , le vestiaire des Bleus se porterait mieux depuis son départ, certains joueurs tricolores étant presque satisfaits. Malgré tout, Karim Benzema reste un grand supporter de l'équipe de France, et il n'a pas manqué de le confirmer sur les réseaux sociaux.

«Vamonos, allez les Bleus»