Équipe de France : En interne, le forfait de Benzema a fait mal

Touché au quadriceps lors de son premier entraînement collectif avec l’équipe de France, Karim Benzema a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde, un énorme coup dur pour les Bleus. Eduardo Camavinga est revenu sur l’absence de son coéquipier au Real Madrid, expliquant que le Ballon d’Or était « dépité ».

« De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde ». Quelques heures après l’annonce de son forfait, Karim Benzema publiait un message émouvant sur ses réseaux sociaux.

« Je l'ai eu par message, il était dépité »

L’attaquant du Real Madrid est touché par cette nouvelle blessure qui l’empêche de disputer la plus belle des compétitions. Interrogé en conférence de presse sur le forfait de son coéquipier en club et en sélection, Eduardo Camavinga n’a pas caché sa tristesse. « La soirée n'a pas été bonne, on l'a su dans la soirée qu'il serait indisponible. Il n'a pas pu nous le dire en face car il est parti très tôt ce matin. Je l'ai eu par message, il était dépité », admet le milieu français dans des propos relayés par RMC Sport .

Camavinga est déçu pour Benzema