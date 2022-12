Équipe de France : Écarté par Deschamps, le plus dur commence pour Jonathan Clauss à l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Appelé par Didier Deschamps au cours de l’année 2022, Jonathan Clauss n’a pas été retenu pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Alors que la Ligue 1 reprend ses droits dans les prochains jours, le latéral droit de l’OM est attendu au tournant, lui qui a été marqué par cette absence.

Alors que la Ligue 1 reprend ses droits dans quelques jours, certains joueurs doivent digérer les événements survenus durant la Coupe du monde. C’est notamment le cas de Neymar et Marquinhos, les deux Brésiliens ayant été éliminés dès les quarts de finale par la Croatie, ou encore Kylian Mbappé, finaliste malheureux avec la France malgré son triplé contre l’Argentine en finale. D’autres doivent vivre avec le regret de ne pas avoir fait partie de cette aventure. Appelé par Didier Deschamps entre mars et septembre 2022, Jonathan Clauss a été la grande victime du changement tactique mis en place par le sélectionneur des Bleus . De quoi forcément toucher le joueur de l’OM, qui s’apprête à retrouver la compétition.

Clauss se voyait déjà au Qatar

Absent au Qatar, Jonathan Clauss a forcément mal vécu la décision de Didier Deschamps, convaincu de faire partie du voyage. « Je rêve de vivre cette Coupe du Monde de l’intérieur, mais je ne sais pas à quoi m’attendre. J’en ai regardé à la télévision, mais je ne sais pas à quoi m’attendre. C’est un événement planétaire. J’y pense depuis que j’ai été sélectionné trois fois de suite , déclarait l’ancien latéral droit du RC Lens dans un entretien réalisé avec Onze Mondial avant l’annonce de la liste par Didier Deschamps. En venant à Marseille, j’ai découvert la Ligue des Champions. Je me suis donné du crédit pour espérer y être. Plus ça avance, plus j’y crois. J’ai l’impression de ne pas avoir fait les mauvais choix pour prétendre y être. Je crois que j’espère depuis le premier jour où j’ai porté le maillot de l’équipe de France. Le fait d’être appelé en Ligue des Nations, d’être appelé au dernier rassemblement, d’avoir eu du temps de jeu, de sentir que j’ai fait partie du groupe sur ces derniers matchs. Ça me donne de l’espoir, ça me donne de la force, j’y crois. » Jonathan Clauss n’aura finalement pas l’occasion de vivre son rêve avec l’équipe de France.

Un soutien important après l'annonce de la liste

« Telle est la vie d'un athlète : tomber, se relever, repartir de l'avant et gagner à nouveau. Je tiens à remercier l'OM, le staff, mes coéquipiers, mes proches et bien évidemment tous les supporters français qui ont été un véritable soutien », déclarait Clauss sur Instagram après l’annonce de Deschamps. L’international français n’a pas manqué de soutien durant cette période difficile comme l’expliquait L’Équipe . Dimitri Payet, Valentin Rongier et Pau Lopez ont épaulé le principal concerné durant ce moment dur, un soutien qui était le bienvenu puisque Jonathan Clauss aurait particulièrement mal pris le fait d’être laissé de côté pour l’évènement d’après RMC .

« Certains se sont littéralement effondrés… »