Équipe de France : Malaise entre Zidane et Deschamps, les révélations tombent

Finaliste du dernier Mondial, Didier Deschamps a rempli l’objectif qui lui avait été fixé par la FFF, à savoir atteindre le dernier carré. L’actuel sélectionneur des Bleus a donc les cartes en main pour son avenir, alors que son bail arrive à expiration à la fin du mois. Et il y a fort à parier que la volonté de Zinedine Zidane de prendre sa succession influence sa décision.

Malgré la défaite de l’équipe de France contre l’Argentine de Lionel Messi en finale de Coupe du monde (3-3, 4-2 aux tirs au but), Didier Deschamps a rempli l’objectif qui était le sien, à savoir atteindre le dernier carré de la compétition. Comme l’avait annoncé Noël Le Graët, le sélectionneur des Bleus est donc libre de décider de son avenir alors que son contrat arrive à expiration. De quoi affecter les plans de Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021 et attendant que la place se libère. Une situation qui pourrait influencer la décision de Didier Deschamps.

« Il ne lâchera jamais le poste à Zidane, c’est clair et net »

Champions du monde en 1998 et anciens coéquipiers à la Juventus, Zinedine Zidane et Didier Deschamps ne sont pas pour autant les meilleurs amis du monde malgré des relations cordiales. Alors que les deux hommes sont aujourd’hui à la lutte pour le poste de sélectionneur, l’actuel boss des Bleus n’aurait pas l’intention de céder sa place à l’enfant de la Castellane. « Si on demande à Deschamps, il s’accrochera au poste. Surtout, il ne lâchera jamais le poste à Zidane, c’est clair et net », révélait Daniel Riolo au micro de RMC , avant de se justifier.

« On sait très bien que la relation entre Zidane et Deschamps est moyenne car il y a une espèce de rivalité »