Équipe de France : Deschamps tente un coup improbable, le vestiaire réagit

La rédaction

Après la blessure de Lucas Hernandez face à l’Australie ce mardi, le latéral gauche du Bayern Munich a dû déclarer forfait pour la suite de la Coupe du Monde. Une terrible nouvelle pour Didier Deschamps qui ne dispose plus que d’un seul joueur à ce poste. Le sélectionneur des Bleus doit donc trouver des solutions. Alors qu’Eduardo Cavaminga s’est essayé ce mercredi soir en tant que latéral gauche, Matteo Guendouzi s’est exprimé sur sa prestation.

« Il a été très bon »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Matteo Guendouzi est revenu sur la prestation d’Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche. Le milieu de terrain de l’OM estime que le Madrilène a fait un très bon match. « Cama a joué à ce rôle, parce que peu de joueurs peuvent être à cette position et on n'a pas beaucoup de gauchers. Il a été très bon, il a marqué un magnifique but d'ailleurs. C'est top. »

« On s'apprête tous à être prêts quand le coach aura besoin de nous »