Équipe de France

Équipe de France : Deschamps reçoit un énorme appel du pied !

Publié le 26 septembre 2021 à 22h25 par La rédaction mis à jour le 26 septembre 2021 à 22h26

Alors qu'il réalise de bonnes performances avec l'AS Monaco, Djibril Sidibé a envoyé un message fort au sélectionneur français, Didier Deschamps.