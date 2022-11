Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps prépare un révolution pour le Qatar ?

Publié le 11 novembre 2022 à 02h45

Guillaume de Saint Sauveur

À l’approche de la Coupe du Monde au Qatar et maintenant qu’il a dévoilé sa liste de 25 joueurs, Didier Deschamps va donc pouvoir se pencher sur la tactique qu’il mettra en place durant la compétition. Et il pourrait réserver une surprise étonnante avec un certain Antoine Griezmann.

Mercredi soir, Didier Deschamps a communiqué la liste de 25 joueurs de l’équipe de France convoqués pour la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar cet hiver, avec quelques surprises notables comme par exemple les absences de Jonathan Clauss, Lucas Digne ou encore Wissam Ben Yedder qui étaient pourtant des habitués des Bleus ces derniers mois.

Équipe de France : Deschamps annonce sa liste, une nouvelle surprise en vue ? https://t.co/PHY9jCtVp6 pic.twitter.com/hfDd0vnQcv — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

Griezmann vers un positionnement au milieu ?

Et en conférence de presse, Deschamps a laissé entendre qu’il pourrait tenter un nouveau placement pour Antoine Griezmann, en tant que milieu relayeur plutôt qu’en retrait de l’attaque comme il l’a toujours fait : « Antoine est dans un rôle offensif mais il a cette capacité à avoir un gros volume de jeu. Même quand il est offensif, ça ne l’empêche pas de revenir très bas, parfois trop à mon goût. Dans son club, il le fait beaucoup aussi », a indiqué Deschamps.

« Ça ne lui pose pas de problème »