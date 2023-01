Équipe de France : Deschamps l’a mis au placard, le Barça le relance

La rédaction

Relégué au troisième rang des latéraux droits de Didier Deschamps lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Benjamin Pavard n’a pas connu le Mondial qu’il aurait souhaité. Celui qui était le héros des champions du monde 2018 après sa volée magique face à l’Argentine a vu son statut en Bleus être revu à la baisse. Mais le FC Barcelone aimerait le relancer.

Ils sont loin ces jours de 2018 où la France entière chantait les louanges de Benjamin Pavard. Depuis, l’ancien lillois a quitté Stuttgart pour rejoindre les rangs du Bayern Munich. Malgré sa prestation cataclysmique face à l’Australie (4-1) lors du premier match de groupe de la Coupe du Monde 2022, il attire un cador européen.

Le FC Barcelone le veut à tout prix…

Sur son compte Twitter , le journaliste Fabrizio Romano, a évoqué un réel intérêt du FC Barcelone pour le défenseur munichois. Le contrat du natif de Maubeuge expire en juin 2024 et les dirigeants du Barça auraient déjà contacté le club bavarois dans lequel évolue toujours Benjamin Pavard.

… mais pas maintenant !

En revanche, il n’est pas question de voir Benjamin Pavard rejoindre les Blaugrana cet hiver. Il s’agirait plutôt de prendre la température pour un transfert qui aurait lieu cet été. Une idée qui a du sens, au vu des déclarations du défenseur français dans la presse en novembre dernier. Pour L’Équipe , il affirmait avoir des envies d’ailleurs, voulant découvrir un nouveau projet.

Un jeu de poker menteur