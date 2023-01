Deschamps fixe une condition colossale pour rester

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après un parcours réussi en Coupe du monde, Didier Deschamps a vu son contrat être prolongé de trois années et demie. Le sélectionneur de l’équipe de France obtient donc gain de cause, alors que Noël Le Graët envisageait dans un premier temps un bail plus court comme vous l’avait révélé le10sport.com. Le président de la FFF a fini par céder.

« Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un immense plaisir, à savoir que mon président a décidé de me prolonger jusqu'en 2026. » Ce samedi, Didier Deschamps a annoncé avec une joie non dissimulée lors de l’Assemblée générale de la FFF sa prolongation à la tête de l’équipe de France. « Je remercie le président pour son soutien permanent et sa confiance maintenue. C'est quelque chose qui est essentiel dans le fonctionnement de l'équipe de France », a-t-il ajouté.

Deschamps voulait poursuivre jusqu’en 2026

Didier Deschamps a donc signé un nouveau bail de trois ans et demi, lui permettant de pouvoir disputer l’Euro 2024 puis la Coupe du monde 2026 comme il le souhaitait. Néanmoins, Noël Le Graët avait une autre idée en tête dans un premier temps.



Le Graët préférait un contrat de deux ans