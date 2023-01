Equipe de France : Délaissé par Deschamps, l'avenir de Pavard se précise

La rédaction

Titulaire indiscutable entre 2018 et 2022 avec les Bleus, Benjamin Pavard a été relégué au poste de remplaçant cet hiver après un match manqué contre l'Australie. Une déception sportive alimentée par des tensions avec Didier Deschamps qui n'empêche pas le FC Barcelone de cibler le défenseur français. L'intérêt est réel, reste maintenant à déterminer quand va débarquer le champion du monde 2018 en Catalogne.

Belle surprise de la Coupe du monde 2018, Benjamin Pavard n'a pas été au rendez-vous de l'édition 2022. Le latéral droit du Bayern Munich a complètement raté son premier match contre l'Australie et a été relégué dans la hiérarchie des latéraux, derrière Jules Koundé. Comme ce dernier, il pourrait prochainement rejoindre le FC Barcelone.

Un contact existe entre le Barça et Pavard

Récemment, Kicker révélait que l'entourage de Benjamin Pavard aurait pris contact avec le FC Barcelone en vue d'un transfert. Une information confirmée par Christian Falk qui précise que le joueur français ne serait pas disposé à prolonger son contrat au Bayern Munich, qui expire en juin 2024. Ce dernier pourrait se laisser tenter par une nouvelle expérience après 4 saisons au sein du club bavarois.

Quel avenir pour Benjamin Pavard ?