Blacklisté par Deschamps, Pavard reçoit enfin une bonne nouvelle

Arnaud De Kanel

Titulaire pour le premier match des Bleus à la Coupe du monde face à l'Australie, Benjamin Pavard a connu une suite de compétition bien plus délicate. Didier Deschamps ne lui a plus fait appel et plusieurs tensions sont apparues. Au fond du gouffre, le défenseur central a reçu une bonne nouvelle du Bayern Munich concernant son futur.

L'année 2018 semble très lointaine pour Benjamin Pavard. En général, depuis l'Euro notamment, le défenseur enchaine les mauvaises performances avec l'équipe de France et il a dégringolé dans la hiérarchie mise en place par Didier Deschamps. Son calvaire s'est poursuivi au Qatar où il n'avait pas gouté à la pelouse après un match raté face à l'Australie en ouverture. En club, c'est bien différent puisque Pavard évolue souvent dans l'axe, son poste de préférence, et affiche un bon rendement. A tel point que le Bayern aimerait qu'il poursuive l'aventure.

Deschamps annonce déjà la couleur pour l'équipe de France https://t.co/0la1TAMWQt pic.twitter.com/0FCvUsxxye — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

«Nous allons discuter d'un nouveau contrat»

Hasan Salihamidzić, le directeur sportif du Bayern Munich, a révélé que des discussions existaient entre le club allemand et Benjamin Pavard pour une prolongation de contrat. « Nous allons discuter avec Pavard d'un nouveau contrat car Benji est un joueur très important pour nous et nous avons toujours de grands projets ensemble. Comme il me l'a dit, Pavard se sent maintenant très bien au Bayern », a déclaré Salihamidzić. De quoi refroidir le FC Barcelone, toujours très intéressé par le défenseur français.

Fin de la piste Barça pour Pavard ?