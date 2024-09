Équipe de France - Deschamps : Il annonce la fin

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En poste depuis plus de 12 ans, Didier Deschamps n’est pas encore prêt à laisser son poste de sélectionneur de l’équipe de France, lui qui est sous contrat jusqu’en juillet 2026. Christophe Dugarry estime pourtant que les Bleus auraient besoin de changement. Selon le champion du monde 1998, les joueurs ne répondent plus au discours du technicien français.

« Je me dis qu’il a perdu la main sur le groupe. » Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a fait un constat inquiétant concernant Didier Deschamps. L’ancien international français estime que son entraîneur à l’AS Monaco a fait son temps à la tête de l’équipe de France, un avis partagé par Christophe Dugarry.

« Le groupe a perdu toute son énergie, son envie, sa volonté depuis un bon moment »

« Le groupe a perdu toute son énergie, son envie, sa volonté depuis un bon moment. On parle de cette incapacité à répondre aux équipes qui mettent de l’agressivité et de l’envie. On souffre souvent contre des équipes comme ça », a déclaré le champion du monde 1998.

« Les mecs ne l’écoutent plus »

Selon Christophe Dugarry, le discours de Didier Deschamps ne passe plus auprès des joueurs de l’équipe de France : « On a vu à l’Euro notre difficulté à mettre de l’enthousiasme, du rythme, de l’intensité. On s’aperçoit là que la rentrée a été compliquée. Je pense que lorsque t’as eu un discours pendant douze ans, toujours la même chose, le même discours, les mecs ne l’écoutent plus. Ils sont lassés. »