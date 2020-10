Foot - Équipe de France

Equipe de France : Deschamps était détesté par un de ses joueurs !

Publié le 14 octobre 2020 à 12h58 par G.d.S.S. mis à jour le 14 octobre 2020 à 12h59

Très peu emballé par les méthodes de Didier Deschamps au départ, Adil Rami a finalement changé d’avis sur le sélectionneur de l’équipe de France et se confie à ce sujet.