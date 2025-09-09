Équipe de France : Deschamps claque la porte, un proche dévoile «son rêve» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatorze années en équipe de France, une Coupe du monde et une Ligue des nations au palmarès. Voici le bilan de Didier Deschamps avec éventuellement un nouveau sacre mondial en Amérique du nord à l’issue de la saison avant de tirer sa révérence chez les Bleus. Son ami Nagui s’est confié au Parisien sur son souhait de le voir reprendre les rênes d’un club… et éventuellement en France.

Proche de Didier Deschamps depuis de longues années, Nagui a profité de la coupure estivale afin de passer quelques jours avec son ami. L’animateur de télé s’est récemment confié sur sa proximité avec le sélectionneur de l’équipe de France qui a annoncé en janvier dernier qu’il n’allait pas prolonger son contrat courant jusqu’à l’été 2026 avec la Fédération française de football.

«Je rêverais de le voir dans un club» Pour Le Parisien, Nagui a avoué qu’il adorerait voir son ami Didier Deschamps retrouver le football de club après 14 ans chez les Bleus en sélection. « Je rêverais de le voir dans un club, ça serait une perte pour le foot s’il ne le faisait pas. Il a réussi partout où il est venu, que ce soit à Monaco, à la Juventus Turin ou à Marseille. À chaque fois, il s’est toujours passé quelque chose ». Après l’AS Monaco, la Juventus ou encore l’OM, quelle destination pour Deschamps ?

«Dans mes rêves, ça serait en Italie ou en France. Mais je le vois mal retourner dans un club où il a été» Nagui n’a pas caché au quotidien de la capitale qu’il n’en avait aucune idée pour le moment, mais qu’il l’imagine mal mettre le cap sur l’Angleterre en traversant la Manche. « Pour la destination, j’espère qu’il restera dans une démocratie. Je le vanne souvent en lui disant que, vu son anglais, ça ne peut pas être en Angleterre ! Ce qu’il a vécu en Espagne en tant que joueur (à Valence en 2000-2001) n’est pas un très bon souvenir. Dans mes rêves, ça serait en Italie ou en France. Mais je le vois mal retourner dans un club où il a été, il aurait plus envie d’un nouveau pari ».