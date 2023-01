Equipe de France : Deschamps a-t-il fait les bons choix avec Benzema ? 

La rédaction

Alors que Karim Benzema se faisait une joie de disputer la Coupe du monde quelques semaines après son Ballon d’Or, il a finalement dû déclarer forfait. Une absence qui fait désormais polémique et a visiblement relancé les tensions entre Didier Deschamps et KB9. Le sélectionneur de l’équipe de France avait pourtant décidé de le rappeler à l’été 2021. Les bons choix ont-ils alors été faits avec Benzema ?

Entre Karim Benzema et l’équipe de France, surtout Didier Deschamps, l’histoire d’amour a connu des hauts et surtout des bas. Actuellement, le cas de l’attaquant du Real Madrid fait énormément parler. Son forfait à la Coupe du monde fait polémique et soulève alors des questions concernant la gestion du sélectionneur des Bleus à son égard…

«Deschamps ne voulait pas de Benzema» https://t.co/kMWsfrixvM pic.twitter.com/PrGyoGvfS2 — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Benzema aurait-il dû revenir en équipe de France ?

Bien évidemment, quand on parle de Didier Deschamps et Karim Benzema, il y a cette mise à l’écart de plus de 5 ans. Mais les deux hommes avaient fini par s’expliquer et pour l’Euro 2021, le sélectionneur de l’équipe de France avait rappelé KB9. Le bon choix ? Rolland Courbis en doute comme il l’avait confié au 10sport.com : « Le retour en équipe de France a été raté. Le prendre au dernier moment, je pense que ça a été une erreur. Le tsunami que cela a déclenché aurait pu être évité ».

Un forfait à la Coupe du monde qui fait parler…

Il n’empêche que Benzema est donc revenu en équipe de France et il avait été appelé pour disputer la Coupe du monde. Une compétition qu’il n’a finalement pas joué. En effet, le Madrilène avait déclaré forfait suite à une blessure à la cuisse. Mais le fait est que Benzema aurait pu revenir en cours de compétition. Didier Deschamps et son staff en ont décidé autrement, le poussant alors à rentrer chez lui…



Alors, Deschamps a-t-il fait les bons choix avec Benzema ?