Équipe de France : Coup de tonnerre après le but polémique de Griezmann ? La réponse

Mercredi dernier, Antoine Griezmann pensait inscrire le premier but de son Mondial dans les arrêts de jeu, face à la Tunisie. L'arbitre de la rencontre avait sifflé la fin de la rencontre, mais ce dernier a renversé sa situation et refusé le but après avoir fait appel à la VAR. S'estimant lésée, la Fédération française de football a porté réclamation auprès de la FIFA, mais reste sans nouvelle.

Pour l'heure, la Tunisie l'a emporté face à l'équipe de France mercredi dernier (1-0). Mais le résultat pourrait être modifié par la FIFA dans les prochains jours. En effet, la FFF a porté réclamation après le but refusé d'Antoine Griezmann à la toute fin du temps additionnel. Selon les Bleus , l'arbitre n'aurait jamais du faire appel à la VAR après avoir sifflé la fin de la rencontre.

« Je suis déçu. Mais c'est comme ça »

Présent en conférence de presse, Griezmann avait affiché sa frustration devant la décision de l'arbitre. « Je crois que j'avais déjà été l'un des premiers à marquer un but annulé par le VAR, contre l'Espagne (le 28 mars 2017). C'est chiant. Cela ne permet pas de célébrer comme tu veux. Là, oui, je suis déçu. Mais c'est comme ça » a-t-il confié ce vendredi.

La FFF n'a aucune nouvelle