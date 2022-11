Foot - Equipe de France

Equipe de France : Convoqué par Deschamps, il n'en revient toujours pas

Publié le 11 novembre 2022 à 11h10

Arthur Montagne

Recruté par l'OM lors du précédent mercato estival, Jordan Veretout s'est imposé dans le onze d'Igor Tudor, au point d'être convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Soulagé d'être présent dans les liste des 25 joueurs sélectionnés, l'ancien Romain ne cache pas sa joie et son soulagement.

En l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, tous les deux blessés, des places étaient à prendre dans la liste de l'équipe de France pour disputer la Coupe du monde. Jordan Veretout en a ainsi profité pour être sélectionné et il représentera l'OM aux côtés de Mattéo Guendouzi. L'ancien joueur de l'AS Roma a d'ailleurs du mal à cacher son immense joie dans une interview accordée à La Provence .

« Quand mon nom apparaît enfin, c’est le soulagement, mais également beaucoup de fierté. Je garde beaucoup mes émotions pour moi, mais là, je les ai partagées avec toute ma famille. Tout le monde est heureux : ma femme, mes enfants. C’est un beau moment à vivre. C’est le top 1 des joies dans ma carrière », lance Jordan Veretout avant d'en rajouter une couche.

