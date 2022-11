Equipe de France : C'est confirmé, Deschamps fait des choix hallucinants

Arthur Montagne

Avant d'affronter la Tunisie, l'équipe de France, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et idéalement placée pour terminer première, aborde cette rencontre sans grande pression. L'occasion pour Didier Deschamps d'effectuer un énorme turn-over avec pas moins de neuf changements pour une composition de départ totalement invraisemblable.

Alors que l'équipe de France, qui a dominé l'Australie (4-1) et le Danemark (2-1), est déjà qualifiée. Par conséquent un turn-over était attendu, mais Didier Deschamps refusait toutefois de prendre à la légère le match contre la Tunisie. « Le fait d'avoir cette tranquillité, comme le Brésil et le Portugal, ça laisse un peu plus de marge. Ce n'est en aucun cas galvauder ce dernier match. On veut obtenir le meilleur résultat possible, sans obligation de résultat même si la dynamique est importante. Je le considère important et il l'est aussi pour les joueurs », confiait-il en conférence de presse. Et pourtant, le sélectionneur a effectué neuf changements et aligne un onze de départ très expérimental.

Mbappé et Griezmann soufflent

En effet, les principaux cadres des Bleus sont laissés au repos à l'image d'Hugo Lloris, remplacé par Steve Mandanda ou encore Théo Hernandez, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud et Adrien Rabiot. Mais surtout Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, un temps annoncés titulaires, seront finalement eux aussi sur le banc au coup d'envoi contre la Tunisie. Jules Koundé et Dayot Upamecano sont les deux autres joueurs laissés au repos.

La composition de départ pour notre dernier match de poule 👊🇹🇳-🇫🇷 à 16h00 sur TF1 📺#TUNFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/G0R8ZVdr9N — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 30, 2022

Veretout et Disasi, les grosses surprises

Pour les remplacer, Didier Deschamps a fait des choix forts et... inédits. Et pour cause, s'il était attendu depuis quelques jours qu'Eduardo Camavinga débute en tant que latéral gauche en raison de l'absence de Lucas Hernandez, le choix du latéral droit est plus surprenant. En effet, alors que Benjamin Pavard aurait pu espérer retrouver une place de titulaire, c'est finalement Axel Disasi qui sera aligné à droite pour sa première sélection. Autre surprise, la présent de quatre milieux axiaux dans le onze de départ avec Youssouf Fofana, Jordan Veretout, Aurélien Tchouaméni et Mattéo Guendouzi. Ce dernier devrait évoluer dans le couloir droit dans un rôle similaire à celui de Blaise Matuidi en 2018 à gauche. Marcus Thuram, malade, ayant du déclarer forfait de dernière minute, c'est Randal Kolo-Muani qui sera aligné en pointe avec Kingsley Coman en tant qu'ailier gauche.



La compo des Bleus : Mandanda - Disasi, Varane (cap.), Konaté, Camavinga - Guendouzi, Tchouaméni, Fofana, Veretout - Kolo Muani, Coman.