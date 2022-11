Équipe de France : Catastrophe chez les Bleus, le vestiaire de Deschamps est abattu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi, l’équipe de France a remporté son premier match de Coupe du monde contre l’Australie (4-1) mais a perdu Lucas Hernandez sur blessure. Le défenseur du Bayern Munich souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et se retrouve donc forfait pour le reste de la compétition. Un coup de massue pour Didier Deschamps et ses hommes.

Vainqueurs de l’Australie (4-1) ce mardi pour leur premier match de Coupe du monde, les hommes de Didier Deschamps ont parfaitement entamé la compétition, mais la soirée n’a pas été parfaite pour autant. Touché au genou droit, Lucas Hernandez a été contraint de laisser sa place après neuf minutes de jeu, de quoi faire craindre le pire à ses coéquipiers. « Je l'ai croisé mais on n'en sait pas plus. Je croise les doigts pour qu'il revienne au plus vite , a indiqué Dayot Upamecano sur beIN SPORTS. C'est un joueur important pour nous en équipe de France et au Bayern. Je crois les doigts pour que cela ne soit rien de grave. » Malheureusement pour les Bleus , le diagnostic est lourd pour le défenseur du Bayern Munich, qui souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Lucas Hernandez est donc forfait pour la suite du Mondial. Un énorme coup dur pour le joueur de 26 ans et l’équipe de France, qui ne dispose désormais plus que d’une solution pour le flanc gauche de la défense, à savoir Théo Hernandez, son frère.

« C'est une grosse perte, humainement et même pour l'équipe sur le terrain »

Forcément, la tristesse était grande dans les rangs de l’équipe de France malgré le résultat obtenu contre l’Australie. « On a une grosse pensée pour lui. J'aimerais lui dédier ce match, car on perd un autre collègue sur la compétition », a regretté Olivier Giroud sur TF1 . « C'est une action anodine sur une perte d'appuis. Le genou a été touché. Je crois qu'à ce moment, on peut se préparer de la meilleure des façons, on ne maîtrise pas tout pendant les matchs , décrypte Hugo Lloris, relayé par RMC. C'est une grosse perte, humainement et même pour l'équipe sur le terrain. Lucas a un rôle très important pour l'équipe. C'est un autre coup dur mais on va continuer à avancer. Théo est rentré et a fait une bonne performance, on peut compter sur tout le monde. Ce n'est jamais simple de voir un coéquipier quitter le terrain et en général on sait tout de suite si c'est grave ou non. »

« Comme l'ensemble du groupe, joueurs et staff, je suis extrêmement peiné pour Lucas », regrette Deschamps