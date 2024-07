Équipe de France : C'est réglé pour Didier Deschamps !

Jean de Teyssière

L’Euro 2024 s’est terminé il y plus d’une semaine et l’équipe de France ne sera pas allée au bout de l’aventure. Éliminés par l’Espagne en demi-finale (1-2), les Bleus de Didier Deschamps avaient été très critiqués par les supporters français, pointant du doigt le manque criant de spectacle et d’inefficacité offensive. De quoi remettre en question l'avenir de Deschamps ? La réponse est non.

Tout de suite après l’élimination de l’équipe de France, la question du maintien au poste de Didier Deschamps s’est posée. Sélectionneur des Bleus depuis 2012, le champion du monde 1998 et 2018 est sous contrat jusqu’en 2026 mais le jeu affiché et l’impression d’un groupe qui n’était plus à son écoute sont venus tout remettre en question.

Diallo soutient Deschamps

Le 10 juillet dernier, lendemain de l’élimination de l’équipe de France à l’Euro 2024 face à l’Espagne (1-2), Philippe Diallo, le président de la FFF, maintenait sa confiance envers Didier Deschamps : « Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d'aller plus haut. Pendant ce mois, j'ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l'excellence. Il faut maintenir l'équipe de France dans cette direction. »

La FFF réitère son soutien à Deschamps

Ce lundi, une réunion du Comex de la FFF s’est tenue au siège de la fédération. Pour la première fois depuis le début de son mandat, Didier Deschamps avait été appelé à dresser son bilan. D’après Le Parisien, le sélectionneur des Bleus aurait défendu avec lucidité son bilan et a promis qu’il oxygénerait le groupe des Bleus. Marc Keller, Jean-Michel Aulas et tous les autres membres du Comex ont appuyé le maintien de Deschamps à la tête des Bleus. Prochain rendez-vous pour l’équipe de France : le 6 septembre face à l’Italie, en Ligue des Nations.