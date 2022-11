Équipe de France : But, polémique... Les Bleus contre-attaquent

La rédaction

Ce mercredi, l’Équipe de France n’a pas réussi à faire le sans faute, s'inclinant (1-0) face à la Tunisie. Néanmoins, les Bleus auraient s'en sortir avec le match nul. À la dernière seconde, Antoine Griezmann pensait marquer le but de l’égalisation avant qu’il ne soit refusé quelque temps après le coup de sifflet final. Pour autant, celui-ci ne devait pas être invalidé. La France a alors décidé de réagir.

Bousculée par la Tunisie, l’Équipe de France n’a pas réussi à faire un sans faute dans cette phase de poules et s’est donc inclinée 1-0. Dans les derniers instants, Antoine Griezmann pensait pourtant égaliser. Dans un premier temps, le but avait été accordé, l’arbitre a finalement décidé de le refuser après le coup de sifflet final suite à l’intervention de la VAR. À la fin de la rencontre, Didier Deschamps n’avait pas caché son incompréhension.

Equipe de France : Griezmann sort du silence pour cette polémique https://t.co/nvx5hOTqyX pic.twitter.com/nZMvB7FHag — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

« Je suis en attente d’une réponse sur le règlement »

En conférence de presse après la défaite de l’Équipe de France 1-0 face à la Tunisie, Didier Deschamps ne comprenait pas le but refusé d’Antoine Griezmann après le coup de sifflet final : « Je suis en attente d’une réponse sur le règlement. L’arbitre a sifflé le coup d’envoi et la fin du match. Est-ce qu’il a droit de revenir? J’ai discuté avec lui. Je lui ai demandé. Je suis en attente d’une réponse »

Une utilisation de la VAR interdite

Après l’égalisation d’Antoine Griezmann dans les dernières secondes, Matthew Conger, l’arbitre de la rencontre, avait autorisé l’engagement des joueurs tunisien, validant donc le but de l’attaquant français. Juste après, il a sifflé la fin de la rencontre. Mais au moment où les joueurs rentraient aux vestiaires, l’arbitre est interpellé par la VAR, décidant de refuser par la suite le but d’Antoine Griezmann. Pour autant, comme le confirme une source arbitrale à RMC Sport , l’égalisation du français n’aurait pas dû être refusée. Celle-ci explique qu’une fois le jeu repris, l’intervention de l’assistance vidéo n’est plus possible. Dans ce scénario, la VAR pouvait intervenir jusqu’à l’engagement des Tunisiens, après cela, Matthew Conger ne pouvait plus changer d’avis et ne devait donc pas annuler le but de l’attaquant de l’Atletico de Madrid.

Une réclamation posée