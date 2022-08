Foot - Equipe de France

Blessé, Pogba peut compter sur Deschamps pour le Mondial

Publié le 9 août 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Paul Pogba n’aura même pas pu prendre part à un seul match officiel depuis son retour à la Juventus puisque le champion du monde s’est blessé au genou à l’entraînement avec la Vieille Dame. Pour autant, Pogba fait le maximum, quitte à ne pas se faire opérer, pour disputer le Mondial. Didier Deschamps a d’ailleurs rassuré Pogba.

Après une fin d’aventure compliquée du côté de Manchester United où il a même été sifflé par ses propres supporters sur la fin, Paul Pogba a quitté libre de tout contrat les Red Devils pour retrouver un club où il avait explosé de 2012 à 2016 : la Juventus. Cependant, à l’entraînement avec la Vieille Dame , Paul Pogba s’est blessé au genou. Une blessure qui nécessite une opération, ce qui l’empêcherait de prendre part au Mondial au Qatar en novembre prochain.

Pogba ne veut pas se faire opérer pour pouvoir avoir une chance de jouer au Mondial

Néanmoins, Paul Pogba a choisi une alternative. Via la thérapie, Pogba espérerait pouvoir disputer tout de même sa troisième Coupe du monde avec l’Équipe de France. Écarté des pelouses pour les prochaines semaines et au moins jusqu’à la fin du mois de septembre, Pogba pourrait d’ici-là perdre sa place dans le groupe de Didier Deschamps.

« Sa participation au Mondial, aujourd’hui, n’est pas remise en cause »