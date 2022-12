Équipe de France : Benzema, les 5 dates qui ont marqué sa carrière en bleu

Appelé pour participer à la Coupe du Monde au Qatar, Karim Benzema avait finalement dû déclarer forfait pour la compétition. Au lendemain de la défaite des Bleus face à l’Argentine, l’attaquant du Real Madrid annonçait sur son compte Twitter qu’il prenait sa retraite internationale. Retour sur les 5 dates qui ont marqué la carrière de Benzema avec l’Équipe de France.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs