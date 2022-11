Foot - Équipe de France

Équipe de France : Benzema lance un énorme avertissement au vestiaire de Deschamps

Publié le 4 novembre 2022 à 20h00

Publié le 4 novembre 2022 à 20h00

Sauf énorme surprise, Didier Deschamps devrait prolonger le nom de Karim Benzema au moment de dévoiler sa liste pour la prochaine Coupe du monde. Le buteur du Real Madrid devrait participer à son deuxième Mondial, après celui de 2014. Ce vendredi, il s'est exprimé sur cette compétition et sur ses objectifs avec l'équipe de France.

Karim Benzema a repris le fil de son histoire avec l'équipe de France. Ecarté par Didier Deschamps durant sept longues années en raison de son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, le buteur du Real Madrid avait fait son grand retour lors du dernier Euro, en 2021. Depuis, Benzema est devenu l'un des leaders des Bleus . Sauf énorme retournement de situation, il devrait être du voyage au Qatar, sa deuxième Coupe du monde après celle de 2014. La liste sera dévoilée par Didier Deschamps le 9 novembre prochain, lors du JT de TF1.

Mercato - Real Madrid : L'annonce retentissante de Benzema sur son avenir https://t.co/fC5ugjDPWf pic.twitter.com/IQsG82as7w — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

« J’ai envie de briller, mais tout seul, je ne vais rien faire »

Lors d'un entretien accordé au Youtubeur Zack Nani, Benzema s'est prononcé sur cette Coupe du monde et espère compter sur ses coéquipiers. « C’est exceptionnel de joueur une Coupe du monde. Après, il ne faut pas dire « est-ce qu’il va gagner la Coupe du monde ». Je ne suis pas tout seul, on est une équipe. J’ai envie de briller, mais tout seul, je ne vais rien faire. J’ai envie de jouer » a confié le joueur du Real Madrid ce vendredi.

« Il y a beaucoup de blessures, c’est compliqué »