Equipe de France : Benzema écarté trop tôt par Deschamps ?

Axel Cornic

Karim Benzema a décidé de refermer le chapitre de son histoire avec l’équipe de France, mais cela ne va pas faire cesser les questionnements autour des récents évènements survenus au Qatar. Censé être la grande star des Bleus après son Ballon d’Or, la star du Real Madrid a quitté la compétition par la petite porte avant même son début dans des circonstances assez étranges.

Que se passe-t-il avec Karim Benzema ? Après son retour en équipe de France et la vraisemblable paix avec Didier Deschamps, tout semblait être arrangé pour le Ballon d’Or 2022. Pourtant, un nouvel évènement étrange semble avoir eu lieu dans les coulisses de la Coupe du monde...

Equipe de France : Le Graët veut le garder, Deschamps pose ses conditions https://t.co/rKAAIMpBXS pic.twitter.com/vtlAUjkdl0 — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Benzema n’a pas du tout aimé l’attitude du staff

Blessé avec le Real Madrid, l’attaquant français avait rejoint la sélection en convalescence tout comme Raphaël Varane. RMC Sport nous apprend toutefois que les deux auraient bénéficié d’un traitement différent, puisque Benzema estimerait avoir été un peu trop vite été poussé vers la reprise. Didier Deschamps voulait apparemment tous ses joueurs prêts pour le premier match de la Coupe du monde face à l’Australie. L’attaquant ne l’était pas... mais Varane non plus.

Une décision prise trop vite ?