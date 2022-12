Équipe de France : Avant la Pologne, Griezmann lance un avertissement aux Bleus

La rédaction

Mercredi, l’équipe de France s'est incliné face à la Tunisie (1-0). Pour autant les Bleus ont réussi à conserver la première place de son groupe. Dimanche, les hommes de Didier Deschamps affronteront la Pologne en huitièmes de finale. Présent en conférence de presse ce vendredi, Antoine Griezmann s’est exprimé sur la rencontre et lance un avertissement à ses coéquipiers.

« La Pologne, cela va être compliqué »

En conférence de presse, Antoine Griezmann est revenu sur la défaite face à la Tunisie tout en se projetant sur le huitième contre la Pologne : « Contre la Tunisie, il y avait beaucoup de changements, pas d'automatismes et des joueurs hors-postes. Favori ou non, on doit être focus sur nous et garder l'état d'esprit des deux premiers matchs. La Pologne cela va être compliqué, ce ne sera pas un match facile. On n'est pas en quarts, on a un huitième à jouer. »

« On peut perdre contre n'importe quelle équipe »