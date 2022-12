Équipe de France : Après son manqué contre l'Argentine, il fait son mea culpa

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, l'équipe de France a perdu la finale de la Coupe du Monde à l'issue de la séance des tirs-au-but. Alors qu'il s'est manqué sur cet exercice, Aurélien Tchouameni a fait son mea culpa sur les réseaux sociaux, avant d'envoyer un message fort aux supporters des Bleus.

Dos à dos à l'issue du temps réglementaire et des prolongations (3-3), la France et l'Argentine ont dû se départager aux tirs-au-but lors de la finale de la Coupe du Monde ce dimanche après-midi. Et malheureusement pour les Bleus de Didier Deschamps, l' Albiceleste a été meilleure dans cet exercice.

Il faudra du temps pour digérer l’amertume et la frustration. On aura tout essayé. J'ai pris mes responsabilités, ça n'a pas marché et j'en suis le premier désolé. Je suis persuadé que l’avenir de l’@equipedefrance s’annonce radieux, surtout si on peut compter sur vous 🙏🏾🇫🇷 pic.twitter.com/GNgiYZvIUi — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) December 19, 2022

«J'ai pris mes responsabilités, ça n'a pas marché»

En effet, l'Argentine a remporté la Coupe du Monde face à la France grâce à ses 4 tirs au but inscrits, contre deux côté tricolore. Alors qu'il a pris sa chance lors de la séance, Aurélien Tchouameni n'a pas réussi à trouver le cadre. Sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain de Didier Deschamps a tenu à faire son mea culpa après son raté.

«J'en suis le premier désolé»