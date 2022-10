Foot - Équipe de France

Equipe de France : Après la blessure de Mandanda, Deschamps est interpellé au FC Nantes

Publié le 29 octobre 2022 à 21h10

Arnaud De Kanel

A 22 jours du lancement de la Coupe du monde, la liste de Didier Deschamps reste toujours autant indécise. Au poste de gardien de but, Mike Maignan et Steve Mandanda sont blessés et l'on ne sait pas encore s'ils seront disponibles. Alors, Antoine Kombouaré appelle le sélectionneur des Bleus à convoquer Alban Lafont.

Le 9 novembre prochain, Didier Deschamps communiquera sa liste de joueurs retenus pour participer au Mondial organisé par le Qatar. Or, certains favoris de sa liste sont touchés et l'incertitude grandit quant à leur participation à la Coupe du monde. Jeudi, c'est Steve Mandanda qui a inquiété en sortant sur blessure, plus d'une semaine après la rechute de Mike Maignan. Ainsi, deux places pourraient se libérer et Antoine Kombouaré essaye de placer l'un de ses pions au FC Nantes en Equipe de France.

Mandanda s'est blessé

Remplacé en seconde période lors du match d'Europa League contre le Fenerbahçe (3-3), Steve Mandanda est venu s'ajouter à la liste des internationaux blessés juste avant le Mondial. Après la rencontre, le coach du Stade Rennais, Bruno Génésio, s'était montré rassurant : « Il a ressenti une petite douleur au niveau de l’adducteur, sur le haut de la cuisse. Donc, on a préféré ne pas prendre de risques. » Mais si cette blessure venait à s'aggraver, le rival nantais aimerait en profiter.

Kombouaré interpelle Deschamps