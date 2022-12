Équipe de France : Après avoir soutenu Messi, il fait son mea culpa

La rédaction

Ce dimanche (16h), l'Equipe de France affronte l'Argentine en finale de Coupe du monde. L'opportunité pour les Bleus de réaliser l'exploit de conserver leur titre de champion du monde. Si André-Pierre Gignac va supporter les Bleus, ce dernier a dû se justifier après ses récents propos sur l'Argentine et son souhait de victoire finale pour Lionel Messi.

Ces dernières heures, on a reproché à André-Pierre Gignac des propos qu'il a tenu avant France - Angleterre dans lesquels il confiait supporter l'Argentine en cas d'élimination des Bleus. Son choix se portait sur l'Albiceleste car il souhaite que Messi devienne champion du monde, en récompense de son immense carrière.

«C'est vraiment sorti d'un contexte»

Dans un entretien accordé à RMC , André-Pierre Gignac a clarifié la situation et il estime que ces propos ont été sortis du contexte : « C'est dommage, c'est vraiment sorti d'un contexte. C'était avant France-Angleterre, on me demandait si la France venait à être éliminée, qui je voyais en favori. J'ai dit l'Argentine, tout simplement », a expliqué l'ancien attaquant de l'OM.

«Je n'ai pas à me justifier sur l'amour que je porte à l'Equipe de France»