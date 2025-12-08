Didier Deschamps : Rupture confirmée !

Bien que champions du monde ensemble en 1998, Christophe Dugarry et Didier Deschamps n'entretiennent pas d'excellentes relations. D'ailleurs, celui qui est désormais consultant sur RMC n'hésite pas à critiquer l'actuel sélectionneur des Bleus sur son bilan, actant encore un peu plus la rupture entres les deux hommes.
Dugarry pas convaincu par le bilan de Deschamps
« Après, un titre en sept compétitions, est-ce que ce sera extraordinaire ou pas… On aura le temps de faire le débat s’il ne gagne pas. Il n’a qu’un seul titre, avec une génération de joueurs exceptionnelle. Il y en a qui n’en ont pas gagné du tout, effectivement… », lâche-t-il dans des propos accordés à Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Il n’a qu’un seul titre, avec une génération de joueurs exceptionnelle»
« Après, quand on est Didier Deschamps, est-ce qu’on a envie de finir par une victoire, ou est-ce qu’on a envie de redorer une forme de blason, une image, car on lui reproche d’avoir un jeu très moyen, voire souvent ennuyeux. Est-ce qu’il ne va pas vouloir, sur cette Coupe du Monde, aussi y mettre la manière… Moi, j’ai toujours pensé que pour gagner des matches, il fallait toujours bien jouer au football. Mais l’histoire du foot nous a aussi montrés le contraire. Il faut aussi avoir de la réussite, des coups de sifflet de l’arbitre… Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, ça c’est certain. Après, la cerise sur le gâteau, ce serait de gagner avec un style de jeu. Ce qu’a réalisé l’Espagne pendant des années, même l’Allemagne à un moment qui avait un jeu identifié et de grande qualité… Je pense qu’on a montré des choses qui n’étaient pas mal. On a eu du mal à le montrer sur la durée. Peut-être que là, il va vouloir montrer quelque chose de différent en termes de jeu », ajoute Christophe Dugarry.