Didier Deschamps : Il est contacté pour une autre équipe !

A la tête de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps apparaît logiquement comme un exemple à suivre pour les entraîneurs n’ayant pas encore connu d’expérience avec une sélection. Interrogé par L’Equipe, Rudi Garcia reconnaît avoir sollicité l’ancien entraîneur de l’OM avant d’accepter la proposition de la Fédération belge.

Passé sur le banc de l’AS Monaco, la Juventus et l’Olympique de Marseille, Didier Deschamps a pris les rênes de l’équipe de France en 2012, le début d’un passage historique chez les Bleus qui prendra fin au terme de la Coupe du monde 2026. Le parcours du champion du monde tricolore a de quoi inspirer les sélectionneurs en herbe, à l’instar de Rudi Garcia.

Deschamps refuse de partir, ça chauffe avec Zidane

Deschamps approché par Garcia

Nommé à la tête de la Belgique en janvier dernier, Rudi Garcia va connaître sa première expérience à la tête d’une équipe nationale. Avant d’accepter la proposition, l’ancien entraîneur de l’OM révèle avoir approché certaines personnes expérimentées, à l’instar de Didier Deschamps.

« Ils m'ont dit qu'il fallait aller à l'essentiel »

« J'ai échangé sur la fonction avec Didier (Deschamps) et Walid (Regragui, le sélectionneur du Maroc) que je connais de très longue date pour l'avoir vu débuter comme joueur à Corbeil-Essonnes, a confié Rudi Garcia dans les colonnes de L’Équipe. C'est un métier différent où on passe de matches tous les trois-quatre jours comme en clubs, de 50 à 60 par saison, à une douzaine quand il n'y a pas de tournois majeurs. Ils m'ont dit qu'il fallait aller à l'essentiel et de bien optimiser mon temps dans l'organisation, les pré-listes, les listes, la logistique. Un sélectionneur a besoin de clarté, de logique et de bon sens. »