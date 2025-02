Algérie : Contact annoncé avec deux joueurs de l'équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Médaillés d’argent avec les Bleus aux Jeux olympiques de Paris 2024, Maghnes Akliouche et Rayan Cherki sont deux joueurs susceptibles d’intégrer l’équipe de France à l’avenir. Ayant la double nationalité, ils sont aussi éligibles à évoluer sous les couleurs de l’Algérie, qui selon le journaliste Nabil Djellit leur a fait une proposition.

Maghnes Akliouche et Rayan Cherki ont un choix à faire. Alors qu’ils évoluent pour le moment tous les deux en équipe de France espoirs, les jeunes talents de l’AS Monaco et de l’OL ont la double nationalité franco-algérienne et sont suivis de près par les Fennecs, en attente d’une réponse quant à la nation qu’ils souhaitent représenter.

« Ce sont deux joueurs à qui on a proposé un projet sportif »

« Ils veulent récupérer deux joueurs que l'on connaît bien en France. Cherki et Akliouche sont clairement visés. Ce sont deux joueurs à qui on a proposé un projet sportif. Et dont on attend une réponse », a déclaré le journaliste Nabil Djellit dans le podcast Afrique Football Club de L'Équipe.

« Faites le choix du cœur »

Ayant lui aussi la double nationalité, Ryad Boudebouz, qui compte 25 sélections avec l’Algérie, avait conseillé Maghnes Akliouche et Rayan Cherki concernant leur choix de sélection : « Moi, j’ai juste envie de leur dire : “Faites le choix du cœur. Et surtout, décidez-vous même, et ne laissez personne influencer ce que vous ressentez au fond de vous”. »