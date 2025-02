Deschamps : Un proche de Zidane le regrette déjà

Thomas Bourseau

Didier Deschamps ne veut plus continuer. C'est en effet l'annonce communiquée par le sélectionneur de l'équipe de France. Après quatorze années de bons et loyaux services, DD laissera sa place qui semble promise à Zinedine Zidane. De quoi ravir son ami Jamel Debbouze tout en l'attristant par la même occasion.

En janvier dernier, Didier Deschamps disait stop. Au cours d'un Journal Télévisé de TF1 de 13h, le sélectionneur de l'équipe de France communiquait une décision forte concernant son poste qu'il occupe depuis l'été 2012. Contractuellement lié à la Fédération française de football jusqu'au terme de la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord, Deschamps ne rempilera pas.

«J’ai d’abord une légère pointe de tristesse pour Didier Deschamps»

Ce qui signifie que le président de la Fédération française de football qu'est Philippe Diallo devra dénicher un successeur à Didier Deschamps d'ici-là capable de reprendre les rênes des Bleus après le Mondial 2026. Et si c'était enfin le moment qu'attend ouvertement Zinedine Zidane depuis son interview pour L'Equipe en juin 2022 ? Son ami comédien Jamel Debbouze en serait ravi, mais ressentira quoi qu'il arrive de la tristesse envers Deschamps.

« Avec tout l’amour que je porte pour Zizou, j’ai d’abord une légère pointe de tristesse pour Didier Deschamps qui a été, je crois, le meilleur sélectionneur qu’on n’ait jamais eu. J’ai adoré Aimé Jacquet, Michel Hidalgo bien sûr, mais Deschamps… je le trouve extrêmement intelligent, fin, qui prend des bonnes décisions aux bons moments… ».

«On est tous sélectionneurs de l’Equipe de France pendant un match, sauf que lui il l’a été»

Pour le média Carré en interview avec Raphaël Domenach, Jamel Debbouze, qui est à l'affiche du film Mercato en salles depuis le 19 février, a rendu un hommage fort à Didier Deschamps. « On peut tous discuter, on est tous sélectionneurs de l’Equipe de France pendant un match, sauf que lui il l’a été, et je trouve qu’il l’a été formidablement. Vraiment. J’aime beaucoup ce sélectionneur, et je le regretterais d’abord ».