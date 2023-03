Deschamps tente un coup surprenant et assume

La rédaction

Alors que l’équipe de France se rassemble ce lundi en vue des premiers matchs des éliminatoires de l’Euro 2024, qui auront lieu les 24 et 27 mars prochain, Didier Deschamps est passé par la case conférence de presse. Le technicien a été interrogé sur la situation de plusieurs de ses joueurs, dont Eduardo Camavinga et son positionnement.

Face aux Pays-Bas le 24 mars, et l’Irlande le 27, les Bleus démarreront leur campagne des éliminatoires du prochain Euro. Ce lundi, les joueurs se sont réunis pour la première fois depuis la Coupe du monde. Parmi eux, on y retrouve notamment Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de terrain du Real Madrid aura pour consigne de jouer latéral gauche durant le rassemblement de l’équipe de France, ce qui a suscité l’interrogation des observateurs.

Deschamps s’explique

En conférence de presse, Didier Deschamps s’est expliqué concernant le choix de compter Camavinga comme un latéral gauche : « Il a cette polyvalence et cette capacité à être utilisé à ce poste-là. Je peux être emmené à l'utiliser au milieu. Il a été très bon en tant que latéral avec le Real, il fait de très bonnes performances au milieu. Si je le mets là, c'est que c'est celui qui me donne le plus de certitude aujourd'hui à ce poste ».

Un poste qu’il connaît déjà