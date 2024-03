Deschamps se retrouve au cœur d'un clash improbable

Alexis Brunet

Dernièrement, Didier Deschamps a paru particulièrement énervé en conférence de presse. Le sélectionneur est revenu sur les déclarations du DTN, Hubert Fournier, sur les séances de tirs au but. Ce dernier veut tout changer, et cela ne plaît pas à l'ancien joueur de l'OM. Il a donc pris tout son temps, pour imaginer sa réponse, et sortir l'artillerie lourde.

Depuis lundi 18 mars, l'équipe de France est réunie à Clairefontaine, afin de préparer au mieux les prochains matches amicaux. Les Bleus affronteront l'Allemagne le 23 mars, et le Chili le 26 mars. Mais au-delà de l'actualité sportive, un sujet vient un peu polluer l'environnement autour du groupe de Didier Deschamps.

Deschamps n'a pas aimé les déclarations de Fournier

Lors des derniers points presse, Didier Deschamps a paru énervé, et agacé. Cela est dû aux déclarations de Hubert Fournier, DTN de la Fédération, au sujet des séances de tirs au but. Ce dernier avait affirmé qu'il voulait revoir tout le processus, afin de progresser dans ce domaine. Cela a passablement irrité le sélectionneur, qui l'a pris comme une critique, comme si on affirmait qu'il ne préparait pas ce genre de séquence.

Deschamps a pensé à sa réponse pendant un mois