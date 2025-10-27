Deschamps rencontre Zidane, l'ultime rendez-vous !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps tirera sa révérence en équipe de France et, sauf énorme rebondissement, laissera son poste de sélectionneur à Zinedine Zidane. D'ici-là, les deux champions du monde 98 se retrouveront ce jeudi 30 octobre à Cannes dans le cadre d'un match caritatif... avant le grand changement ?

Retrouvailles entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane avant la passation de pouvoir ? Le 30 octobre prochain, le sélectionneur de l'équipe de France va partager le terrain avec son éventuel successeur au Stade Pierre-de-Coubertin. Le tout, dans le cadre d'un match caritatif pour la deuxième édition du « Match des Etoiles » qui réunira 8000 spectateurs dans l'enceinte de l'AS Cannes.

Deschamps retrouve Zidane à Cannes avant de lui passer le flambeau ? Le projet est porté par le directeur général de l'AS Cannes Félicien Laborde ainsi que l'intendant de l'équipe de France Bachir Nehar va permettre à l'association Les Etoiles de l'espoir de financer les colis de première nécessité qui vont être offerts dans la région PACA comme l'assure Le Parisien. Outre Deschamps et Zidane, Patrick Vieira ou encore Robert Pirès répondront présents.