Deschamps rencontre Zidane, l'ultime rendez-vous !

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps tirera sa révérence en équipe de France et, sauf énorme rebondissement, laissera son poste de sélectionneur à Zinedine Zidane. D'ici-là, les deux champions du monde 98 se retrouveront ce jeudi 30 octobre à Cannes dans le cadre d'un match caritatif... avant le grand changement ?
Retrouvailles entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane avant la passation de pouvoir ? Le 30 octobre prochain, le sélectionneur de l'équipe de France va partager le terrain avec son éventuel successeur au Stade Pierre-de-Coubertin. Le tout, dans le cadre d'un match caritatif pour la deuxième édition du « Match des Etoiles » qui réunira 8000 spectateurs dans l'enceinte de l'AS Cannes.
Deschamps retrouve Zidane à Cannes avant de lui passer le flambeau ?
Le projet est porté par le directeur général de l'AS Cannes Félicien Laborde ainsi que l'intendant de l'équipe de France Bachir Nehar va permettre à l'association Les Etoiles de l'espoir de financer les colis de première nécessité qui vont être offerts dans la région PACA comme l'assure Le Parisien. Outre Deschamps et Zidane, Patrick Vieira ou encore Robert Pirès répondront présents.
«Je souhaite mobiliser l’énergie du monde sportif au service de grandes causes»
Le quotidien de la capitale relaye les propos de Nehar qui ne dissimule pas sa fierté rendre à ceux dans le besoin ce que le football lui a donné. « Le football m’a tout donné. Aujourd’hui, c’est à mon tour de redonner. Je souhaite mobiliser l’énergie du monde sportif au service de grandes causes, en organisant des événements solidaires, en soutenant des projets associatifs, et en tendant la main à ceux qui en ont besoin. Nous travaillons main dans la main avec des fondations et des organismes reconnus, pour que chaque euro collecté soit un pas vers plus de justice, d’égalité et d’humanité ».