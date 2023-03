Deschamps règle ses comptes avec France 98

Axel Cornic

Vainqueurs du premier titre mondial de l’histoire du football français, les joueurs de l’équipe de France 1998 ne passeront pas tous leurs vacances ensemble. Cela semble être le cas avec Didier Deschamps, qui serait en froid avec certains anciens coéquipiers et notamment Christophe Dugarry, qui a récemment fait son retour dans les médias après deux années d’absence.

Le mythe autour de France 98 a été écorné au fil des années, surtout à cause de certaines tensions entre les joueurs. La plus emblématique est celle qui oppose Christophe Dugarry à Didier Deschamps, accusé notamment d’avoir coupé tous les ponts depuis sa nomination au poste de sélectionneur de l’équipe de France.

Deschamps appelle Benzema, il tente un coup improbable https://t.co/Ls19b0AefC pic.twitter.com/xTT8yDBHPR — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

« Deschamps s’est détaché de France 98 »

« J’ai lu que France 98 s’était détachée de Deschamps, ça me fait rire. C’est Deschamps qui s’est détaché de France 98 » a tout récemment confié Dugarry, dans les colonnes du Parisien . « Il n’y a pas de problème Deschamps-France 98, il y a un problème Deschamps-Dugarry parce qu’on ne s’apprécie pas. Humainement, on ne s’apprécie pas et on ne s’appréciera jamais. C’est tout ».

« Ne comptez pas sur moi pour aller dans le sens de la division »