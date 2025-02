Deschamps refuse de partir, ça chauffe avec Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Zinédine Zidane et Didier Deschamps ne sont pas ennemis, mais pas amis non plus. Depuis plusieurs années, l'ancien coach du Real Madrid rôde autour de l'équipe de France, telle une proie qui attend l'opportunité. Celle-ci arrivera après la Coupe du monde 2026. Un départ qui pourrait rendre leur relation un peu plus paisible.

Didier Deschamps n’a pas retourné sa veste. Au cours d’un long entretien accordé au quotidien L’Equipe, le sélectionneur de l’équipe de France a confirmé son départ à l’issue de la prochaine Coupe du monde, organisée aux États-Unis en 2026. Au cours de cette même interview, il a répondu aux rumeurs autour d’une possible venue de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France. Et le champion du monde 2018 ne s'y est pas opposé.

Deschamps valide la piste Zidane

« Zizou est un très bon candidat, naturel et j'ajouterai attendu. Après, je ne sais pas s'il en aura envie. Ce sera sa décision, et celle du président (de la FFF, Philippe Diallo). » a confié Didier Deschamps. Pourtant, comme indiqué par Sébastien Tarrago, sa relation avec Zidane s’est détériorée au fil des mois et des années, sur fond de querelles intestines pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France.

« Deschamps était agacé par ce qu’il entendait »

« Il sait très bien que, désormais, si il fermait la porte totalement ou refusait de répondre à la question sur Zidane, il passerait pour quelqu’un d’aigri. Mais bon, il n’en dit pas plus. Il n’y a pas de haine entre les deux mais il n’y a pas une affection profonde. A un moment donné, l’un voulait le poste, l’autre était agacé par ce qu’il entendait. Il y a beaucoup de choses qui ont un peu pimenté la vie de l’équipe de France depuis plusieurs années » a confié le journaliste de L'Equipe sur le plateau de L’Equipe de Greg vendredi soir.