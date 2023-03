Deschamps recale une piste du PSG, la réponse est immédiate

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans le viseur de plusieurs cadors européens, dont le PSG comme vous l’a indiqué le10sport.com, Manu Koné n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour les premiers matches de l’équipe de France en cette année 2023. Une déception pour le joueur du Borussia Mönchengladbach, qui espère rejoindre rapidement la sélection.

Grâce à ses prestations convaincantes avec le Borussia Mönchengladbach, Manu Koné a tapé dans l’oeil de certains cadors européens, dont le PSG comme vous l’a indiqué le10sport.com. Un dossier qui a un prix, puisque la formation de Bundesliga réclamerait 50M€ pour son milieu de terrain. Mais la réussite du Français n’est pas non plus passée inaperçue auprès de Didier Deschamps, qui a décidé de le pré-convoquer pour les deux premiers matches des Bleus en cette année 2023. Pour autant, Manu Koné ne figure pas encore dans la liste des 23, une déception à ses yeux.

« Une petite déception »

« C’est une petite déception. Je dois reconnaître que j’y ai cru , reconnaît Manu Koné, interrogé par Le Parisien. Je suis ambitieux et j’ai envie d’aller plus haut. Quand tu vois ton nom associé à l’équipe de France, tu y penses forcément. Mais il faut l’accepter, je suis très bien avec les Espoirs à préparer l’Euro (21 juin - 8 juillet en Roumanie et Géorgie). Je ne veux pas brûler les étapes, mais c’est un objectif que j’ai quand même envie d’atteindre dans un futur proche. Je n’ai peur de rien et je n’ai pas froid aux yeux. Croyez-moi, je vais tout faire pour y aller le plus vite possible. »

« Aller chez les A cela motive tous les joueurs. C’est une motivation »